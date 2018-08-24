Московские цветники украсили украсили 2,3 миллиона растений колеуса Блюме

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Московские цветники украсили 2,3 миллиона растений колеуса Блюме, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства в пятницу.

"Цветники и клумбы столицы украшают 2,3 миллиона растений колеуса Блюме. Профильными сотрудниками ГБУ "Озеленение" для Москвы выращено более десяти сортов колеуса Блюме с различной окраской листвы: от лимонно-желтого до темно-бордового цвета. Этот вид растения устойчив к условиям городской среды и неприхотлив в уходе", — говорится в сообщении.

Гибриды колеуса Блюме, как рассказали в комплексе, являются многолетними полукустарниковыми растениями. У большинства цветов листья бархатистые на ощупь, овальные, слегка резные по краю, у некоторых глубоко-лопастные. Рисунок листьев при этом разнообразен по узору и окраске. У многих видов колеуса можно наблюдать смешение зеленого, желтого и красного, фиолетово-бурого, коричневого и розового или иных цветов, встречаются также колеусы с одноцветными листьями. На солнечном свету окраска колеуса делается еще ярче.