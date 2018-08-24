Регионы в 2018 году накопили почти 89 миллиардов рублей на случай ЧС

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Общий объем накопленных финансовых резервов в российских регионах на случай крупномасштабных чрезвычайных ситуаций в первом полугодии 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 41% и достиг почти 89 миллиардов рублей, сообщает МЧС РФ.

"Во втором квартале 2018 года объем созданных во всех субъектах РФ резервов финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций составил 88,57 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем финансовых резервов субъектов увеличился на 25,98 миллиарда рублей (+41,5%)", — говорится в материалах ведомства.

Самый большой резерв финансов на случай ЧС имеет Москва (60 миллиардов рублей или 67,7% от суммарного объема по стране). За ней следуют Башкирия (4,6 миллиарда рублей), Ростовская область (3,7 миллиарда рублей), Татарстан (2,3 миллиарда рублей) и Краснодарский край (1,9 миллиарда рублей). Наименьшие денежные запасы пока имеют Еврейская автономная область (2,9 миллиона рублей), Астраханская область (11,2 миллиона рублей), Мордовия (12 миллионов рублей), также Кировская область (12,9 миллиона рублей).

"В два и более раза увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года объемы финансовых резервов в Республике Дагестан и Карачаево-Черкесской Республике, Приморском крае, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Кемеровской, Омской, Самарской областях, Еврейской АО, Ханты-Мансийском АО — Югре", — отмечается в документе.

По данным МЧС РФ, во втором квартале 2018 года российские регионы израсходовали почти 4 миллиарда рублей из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС и оказание материальной помощи пострадавшему населению.