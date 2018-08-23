МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев не проводит публичных мероприятий из-за полученной спортивной травмы, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее несколько интернет-СМИ сообщили об отмене ряда мероприятий в рабочем графике премьера. В пресс-службе правительства подтвердили, что публичных встреч не планируется и в ближайшее время.

"Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия", — сказали в пресс-службе.

В сети беспокоятся в связи с отсутствием премьера Медведева в публичном пространстве. В кабмине сказали, что все это из-за спортивной травмы, не более. Скорейшего выздоровления, Дмитрий Анатольевич pic.twitter.com/6FhPDw8GeZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 23 августа 2018 г.

​Характер травмы и вид спорта в правительстве не уточнили.

В последний раз заседание кабинета министров прошло 3 августа. На следующей неделе, 9 августа, оно не состоялось, так как премьер-министр посещал Камчатку. Заседаний 16 и 23 августа также не было.