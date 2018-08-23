В "Зарядье" считают закономерным признание парка журналом Time

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Зарядье" считают, что попадание парка в рейтинг лучших мест в мире американского журнала Time закономерно, сказал РИА Новости директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб
"Мы считаем, что это закономерное признание уникальной концепции парка "Зарядье", великолепного пространства, которое создано международной командой экспертов. И это признание уже не первое", — прокомментировал Трехлеб РИА Новости в четверг.
Он выразил уверенность, что парк ещё не раз попадёт в списки аналогичных рейтингов.
Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с московским Кремлём 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается "парящий" мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.