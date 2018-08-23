В "Зарядье" считают закономерным признание парка журналом Time

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В "Зарядье" считают, что попадание парка в рейтинг лучших мест в мире американского журнала Time закономерно, сказал РИА Новости директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб

Ранее американский журнал Time включил московский парк "Зарядье" в список самых выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018).

"Мы считаем, что это закономерное признание уникальной концепции парка "Зарядье", великолепного пространства, которое создано международной командой экспертов. И это признание уже не первое", — прокомментировал Трехлеб РИА Новости в четверг.

Он выразил уверенность, что парк ещё не раз попадёт в списки аналогичных рейтингов.

"Парк задумывался, проектировался и реализовывался, как живой организм, который постоянно развивается и предлагает своим посетителям новые смыслы, новые проекты и возможности для отдыха и развития. Поэтому в этом плане парк "Зарядье" однозначно будет всегда таким признанным лидером в культурной сфере", — отметил он.

Ландшафтный парк "Зарядье" открылся на месте снесенной гостиницы "Россия" рядом с московским Кремлём 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. Территория парка разделена на четыре зоны: лес, степь, луга и северный ландшафт. Также в нем располагается "парящий" мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр. В мае в парке открылась ледяная пещера.