Собянин открыл самый большой московский парк за пределами МКАД

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл в Южном Бутово новый городской ландшафтный парк, который имеет общую площадь 140 гектаров и считается самым большим столичным парком за пределами МКАД.

"Мы долго с вами советовались и обсуждали, что здесь будут чистые пруды с рыбой, набережные, танцевальные площадки. Это один из лучших парков города. У нас было желание сделать качественный парк", — сказал мэр жителям.

Также мэр прогулялся по территории парка, попутно общаясь с местными жителями. Так, местная горожанка Анна Селезнева сказала Собянину, что парк ей очень понравился и выразила надежду, что на территории будет как можно больше камер и охраны для защиты от вандалов.

"На территории парка будет охрана и 200 камер", — сказал в ответ столичный градоначальник.

Он также пообещал жителям, что в скором времени здесь появятся уличные тренажеры.

Общая протяженность парка составляет 7 километров. Одной из основных достопримечательностей парка являются расположенные в нем водные объекты — Большой, Верхний и Нижний Черневские и Нижний, Верхний и Средний Гавриковские пруды.

В 2017 году власти Москвы утвердили проект благоустройства, который предусматривал создание крупного городского парка, насыщенного качественной инфраструктурой для полноценного отдыха местных жителей.

По данным мэрии, из-за сложности и масштабности проекта его реализация была проведена в два этапа. В 2017 году были выполнены работы по расчистке территории будущего парка и строительству необходимых инженерных коммуникаций. В 2018 году — собственно создание парковой инфраструктуры.

Главными точками притяжения в новом парке станут четыре летних эстрады ("Зеленый театр" на 300 мест, "Летний театр" на 100 мест, "Амфитеатр" на 170 мест, танцплощадка), предназначенные для проведения концертов, танцевальных вечеров и других культурно-массовых мероприятий.

Гости парка смогут отдохнуть в десяти крытых беседках, где разместятся кафе и тематические клубы по интересам.

Еще одна "изюминка" парка — это многочисленные перголы (увитые зеленью навесы), под одной из которых установлены подвесные качели.В парке также создано несколько комфортных зон отдыха у воды с понтонными деревянными причалами и пандусами-переходами.

В 1986 году Бутово вошло в черту города Москвы. С 1990-х годов начался процесс урбанизации района.