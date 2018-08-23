Журнал Time включил парк "Зарядье" в список самых выдающихся мест мира

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

Посетители в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Американский журнал Time включил московский парк "Зарядье" в список самых выдающихся мест мира (World's Greatest Places 2018), сообщается на сайте издания.

"Большие общественные парки были главной чертой советских городов, центральные, но также величественные и официальные — совсем не как Зарядье, первый крупный общественный парк в Москве за 50 лет", — пишет издание.

Дизайн "Зарядья" был создан американским архбюро Diller Scofidio+Renfro, которое работало над парком Хай-Лайн в Манхэттене.

"В парке есть концертный зал, ледяная пещера, свободно висящий над Москвой-рекой мост в форме бумеранга", — пишет журнал. По его данным, с момента открытия парк посетили около десяти миллионов человек.

Ранее "Зарядье" вошел в список номинантов премии влиятельного архитектурного онлайн-журнала Dezeen. Церемония награждения победителей пройдет 27 ноября в Лондоне.

Парк "Зарядье" открылся в центре Москвы в сентябре прошлого года.