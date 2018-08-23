Празднование юбилея победы в Курской битве посетили более 50 тысяч человек

Военный парад в Курске в честь 75-летия Победы в Курской битве

Военный парад в Курске в честь 75-летия Победы в Курской битве

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Более 50 тысяч гостей и жителей Курска посетили праздничные мероприятия в честь 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

"Более 50 тысяч гостей и жителей Курска посетили торжества по случаю 75-й годовщины победы советских войск на Курской дуге", — сказал он.

Мугинов отметил, что в честь этой памятной даты в центре Курска прошел военный парад, в котором приняли участие свыше 1,5 тысячи военнослужащих воинских частей Западного военного округа, дислоцированных в Москве, Воронежской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Нижегородской и Ленинградской областях, а также других силовых министерств и ведомств, представители юнармейского движения и кадеты.

Полковник добавил, что в составе механизированной колонны прошло 75 единиц исторической и современной военной техники, в том числе и поступившей в войска округа в 2018 году. Механизированную колонну возглавил восстановленный танк Т-34. "Командовал парадом командир ракетного соединения ЗВО полковник Дмитрий Мартынов, принимал парад командующий гвардейской общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Андрей Иванаев", — отметил Мугинов.

По информации пресс-службы, в воздушной части парада над Курском пролетели самолеты и вертолеты Ми-8, Ми-24, Ка-52, Су-30СМ, Су-34, Миг-31БМ, Миг-29СМТ, Ан-26.

Битва на Курской дуге — одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны и самое крупное танковое сражение в мировой истории. Оно длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года, участвовали, по разным данным, от 2 до 4 миллионов человек, около 6 тысяч танков и 4 тысяч самолетов. После завершения битвы стратегическая инициатива в войне окончательно перешла на сторону Красной армии.