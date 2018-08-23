Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь. Архивное фото

Вид на правый берег Новосибирска и первый железнодорожный мост через реку Обь. Архивное фото

НОВОСИБИРСК, 23 авг – РИА Новости. Обнаженные статуи, располагающиеся на входе в Новосибирский архитектурный университет (НГУАДИ), в четверг во время мероприятия с участием священнослужителей РПЦ прикрыли тканью; в вузе сказали, что не знают кто принял такое решение.

В четверг в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна в рамках форума "Новосибирск – город безграничных возможностей" состоялся семинар, посвященный безбарьерной городской среде, в котором участвовали общественные организации и представители Русской православной церкви. Один из очевидцев рассказал сайту ngs.ru, что скульптуры прикрыли тканью якобы "чтобы не ранить чувства" священнослужителей.

В вузе РИА Новости сообщили, что решение о том, чтобы прикрыть статуи тканью принимали не представители учебного заведения, так как университет лишь предоставлял площадку для проведения "круглого стола".

"Вероятно, такое решение приняла служба протокола городского форума. Но это было очень недолго и незаметно. Возможно, кто-то обратил внимание, что может это не совсем уместный вид, потому что здесь ходят люди в рясах…", — сообщил собеседник агентства.