Собянин хочет создать в Москве "народный каршеринг"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кандидат на пост мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин в четверг предложил создать в столице систему "народного каршеринга", которая бы позволяла горожанам сдавать в течение дня свои машины в аренду.

По его словам, на данный момент в мире подобную систему только тестируют.

"У нас возникла идея ещё об одном проекте, который условно можно назвать "народный каршеринг". В мире ведутся проработки этой новой идеи, когда сам гражданин может по типу крашеринга сдавать в течение дня свою машину. То есть вы приехали на работу, у вас машина стоит на платной парковке и съедает ваши деньги. Вместо того, чтобы платить за парковку, вы могли бы получать доходы путём сдачи этой машины в систему каршеринга" — сказал Собянин в четверг на встрече с экспертами транспорта в своём предвыборном штабе.

Он отметил, что для этого понадобится специальная платформа, которая позволит жителям города сдавать свой автомобиль на установленное ими время и радиус.

"В мире таких массово работающих проектов нет, ведутся первые эксперименты. Мне кажется, в Москве она могла бы быть востребованной", — отметил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы. Помимо Собянина, ими стали глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".