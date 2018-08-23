Российские бизнес-туристы за год стали вдвое реже оформлять визы в США

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости/Прайм. Спустя год после введения визовых ограничений США деловые туристы стали в два раза реже оформлять американские визы на территории России, а спрос на авиабилеты в США упал на 15%, говорится в исследовании агентства делового туризма "Аэроклуб".

"Исследование показало, что за этот год число обращений деловых путешественников за американскими визами на территории Российской Федерации сократилось в два раза. Спад обращений за визами сотрудников IT-корпораций, на которых приходится треть всех оформленных виз, достиг 54%, также представители FMCG-сектора подавали документы на американские визы на 38% реже", — говорится в релизе. При этом представители фармацевтических компаний, находящиеся на третьей позиции по количеству оформленных виз в США, стали оформлять всего на 3% меньше виз.

"Многие деловые путешественники были вынуждены использовать альтернативные пути подачи документов, обращаясь в посольства США близлежащих стран, наиболее популярные из которых — Армения, Казахстан и Украина", – комментирует генеральный директор "Аэроклуба" Юлия Липатова.

"Конечно, это не могло не сказаться на сроках выдачи виз, — продолжила она. — До 23 августа 2017 года примерный срок оформления визы составлял 1,5-2 недели от момента записи на подачу документов до выдачи паспорта с визой. Сейчас, несмотря на то, что срок рассмотрения документов остался прежним – 3-4 рабочих дня после прохождения собеседования, – основная проблема заключается в сроках записи на подачу документов: он может составлять от 2 недель до нескольких месяцев в зависимости от страны подачи документов".

Падение спроса на авиабилеты у деловых путешественников составило 15%. Самым популярным городом у российских путешественников, отправляющихся в США в командировку, остается Нью-Йорк – на него приходится 34% всех проданных авиабилетов. При этом спрос на это направление упал за год на 21%, а цены снизились на 7%. Средний чек в эконом-классе в Нью-Йорк составил 48 тысяч рублей.

На втором месте по популярности с отставанием почти в два раза находится Лос-Анджелес. Спрос на это направление с 23 августа 2017 года вырос на 6%, а цены на авиабилеты в Лос-Анджелес снизились на 10% и в среднем составили 52,7 тысячи рублей. В пятерку самых популярных направлений также входят Сиэтл, Сан-Франциско и Бостон, который за последний год обогнал по популярности столицу США – Вашингтон.

Эксперты отмечают, что самой популярной авиакомпанией для перелетов в США остается "Аэрофлот" (более 50% оформленных билетов). На втором месте по популярности — немецкая Lufthansa с рейсами через хабы в Мюнхене и Франкфурте, а на третьей позиции — французская Air France.