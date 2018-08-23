Собянин уверен, что транспортная проблема в Москве постепенно решается

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Кандидат на должность мэра Москвы и действующий глава города Сергей Собянин заявил, что одной из самых проблемных в столице является транспортная ситуация, но она постепенно решается.

"Мы все с вами наблюдали, как год от года Москва все больше погружалась в транспортный коллапс. Сказочных, простых рецептов решения этой проблемы не бывает. Все последние годы мы строили новые дороги и развязки, открывали десятки новых станций метро, вводили каршеринг, развивали таксомоторную деятельность, регулировали парковки и так далее. И постепенно, шаг за шагом самая главная проблема Москвы начинает отступать", — сказал Собянин на встрече с экспертами в транспортной сфере в своем предвыборном штабе.

Он добавил, что эта динамика — показатель того, что мэрия в этой области идет в правильном направлении.

"Мы уже понимаем, как и что необходимо делать, чтобы эта главная проблема Москвы, транспорт, стала главным достоинством нашего города, и мы гордились бы нашей транспортной системой", — отметил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком зарегистрировал пять претендентов на должность мэра столицы — ими стали действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, а также экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".