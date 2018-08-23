Песков прокомментировал возможность заявления Путина по пенсиям

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал по просьбе журналистов сообщения СМИ о том, что Владимир Путин может объявить о смягчении предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство.

"Если президент посчитает это необходимым, он это сделает, но пока мне нечего сказать", — заявил Песков.

Госдума 19 июля в первом чтении приняла правительственный проект об изменениях в пенсионном законодательстве. Документ предусматривает увеличение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Предполагается, что изменения будут поэтапными. Нижняя палата парламента одобрила базовые положения документа, теперь до 24 сентября к нему будут собирать поправки. После этого пройдут голосования во втором и третьем чтениях и рассмотрение в Совете Федерации.

В правительстве пояснили, что предлагаемые изменения позволят повысить пенсии неработающим пенсионерам в 2019 году в среднем на тысячу рублей. При этом к 2024 году ожидается, что средняя пенсия достигнет показателя в 20 тысяч рублей в месяц, что соответствует росту примерно на 35 процентов по сравнению с уровнем этого года.

Владимир Путин ранее заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по повышению пенсионного возраста, и россияне "ничего хорошего не видят" в том, что не смогут выйти на пенсию, когда планировали. Однако он указал на необходимость опираться на экономические оценки. По словам главы государства, если ничего не менять, пенсионная система в будущем может лопнуть. Нынешняя планка возраста выхода на пенсию была установлена давно — тогда на одного пенсионера приходилось 3,7 работающих, а продолжительность жизни составляла 67 лет, напомнил Путин. Сейчас на каждого пенсионера приходится лишь двое работающих, при этом средняя продолжительность жизни выросла до 73-74 лет, пояснил он.

Как подчеркнул президент, окончательного решения еще нет. По его словам, необходимо выслушать все мнения, но не оценки тех, кто пытается пиариться на этой теме.

Стандартный пенсионный возраст в России в настоящее время составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе возраст выхода на пенсию установили еще в 1930-х годах. Вопрос о возможности повышения пенсионного возраста обсуждают уже довольно давно. Необходимость этого обусловлена возросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда число работающих граждан уменьшается, а количество пенсионеров, напротив, увеличивается. Сегодня в большинстве стран мира возраст выхода на пенсию составляет 60-65 лет.