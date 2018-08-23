Спасатели рассказали о состоянии найденной в ямальской тундре девочки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 авг — РИА Новости. Состояние найденной в тундре на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 15-летней девочки, пропавшей более двух недель назад, оценивается как удовлетворительное, сообщили РИА Новости в региональном учреждении "Ямалспас".

Представитель окружного следственного управления СК РФ сообщил в четверг РИА Новости о том, что пропавшая девочка найдена живой.

По данным следователей, 8 августа она ушла из чума, расположенного в тундровой местности Тазовского района, к своему брату, живущему в 6-7 километрах. До места девочка не добралась, однако домой так и не вернулась. Родители пытались найти ее самостоятельно, но спустя три дня обратились в экстренные службы. Позже по данному факту СК возбудил уголовное дело об убийстве.

Поиски пропавшей, как сообщалось, велись на земле и с воздуха с 11 августа, в них участвовали специалисты учреждения "Ямалспас", полицейские, родственники девушки, а также добровольцы.

"Девочку завозят в больницу районного центра, поселка Тазовский, бортом "Ямалспаса". Состояние удовлетворительное", — рассказал собеседник агентства, затруднившись пояснить, кто обнаружил ее в тундре.

По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, предполагается, что в среду вечером девочку нашел один из ее родственников, участвовавших в поисках.