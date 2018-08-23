МВД нужно 35,6 миллиарда рублей на закупку чипов для водительских прав

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. МВД РФ до 2024 года планирует потратить около 35,6 миллиардов рублей на оснащение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств (СТС) микрочипами, говорится в пояснительной записке к проекту приказа министерства.

Документы нового поколения планируется оснастить микрочипом и новыми степенями защиты, чтобы уменьшить риск подделок. Выдавать такие права и СТС смогут только в тех подразделениях ГАИ, где есть "технические возможности для оформления таких документов".

"Издание проекта приказа … потребует выделение финансирования МВД России на указанные цели, которое уже предусматривается в рамках реализации Плана гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной продукции на 2018 – 2024 года", — говорится в пояснительной записке.

Министерство ежегодно планирует закупать в среднем 18 миллионов чипов, меньше всего в нынешнем году – всего 10 миллионов. Суммы закупок в 2018-2024 годах варьируются от 2,6 (2018 год) до 6,1 миллиардов (2024 год) рублей. В этом году закупки уже включены в план министерства, а следующие ожидают утверждения.

Согласно проекту, МВД также предлагает названия документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") дополнительно перевести на английский и французский языки.

С 3 августа госпошлина за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения повысилась до 3 и 1,5 тысячи рублей соответственно. Пошлина за аналогичные документы без электронного носителя не поменялась.

Водитель имеет право выбрать вид получаемого документа. Выдавать документы нового поколения будут только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры. Сроки пока не называются. После выпуска новых прав и СТС старые по-прежнему будут действительны.