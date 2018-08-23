Глава Алтая прокомментировал дела об экстремизме

БАРНАУЛ, 23 авг — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виктор Томенко, комментируя дела об экстремизме, возбужденные в Барнауле за посты в соцсетях, посоветовал молодежи не переходить определенные законом границы и не подходить к краю черты.

Следователи Алтайского края за несколько месяцев возбудили четыре громких уголовных дела за мемы и репосты в соцсети "ВКонтакте". Суд Барнаула рассматривает дело студентки Марии Мотузной, которая несколько лет назад сохранила у себя на страничке в соцсети фотографии, которые заинтересовали правоохранителей. Было возбуждено два уголовных дела: о возбуждении ненависти, вражды, унижении достоинства и о нарушении права на свободу совести и вероисповедания. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

В четверг во время медиафорума Томенко напомнил, что все граждане России живут по законодательству РФ, в котором есть закон об экстремизме.

"Сегодня этот закон довольно сложный в трактовке. И мне понятны поведение и настроения людей, которые отвечают за вопросы права и безопасности. Также я вижу, что каких-то сверхъестественных действий по помещению людей в следственный изолятор, в негодные условия не произошло, идет спокойное разбирательство. Важнейшей станет трактовка суда о том, что произошло. У нас есть примеры, когда границы, которые выстроены законами, рождаются тяжело и сложно. Но человек, который думает о безопасности, не будет подходить к краю черты, зыбкому такому, и пробовать его на прочность, может и обратно током ударить. Поэтому, воспитывая молодежь, важно объяснять, что существуют рамки и до самых-то краев их доходить не нужно",- заявил и.о. губернатора.

По его словам, уголовное дело — это еще не приговор, необходимо предметно разобраться в деле.

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, на июнь 2018 года в Алтайском крае было выявлено девять лиц, совершивших преступления экстремистской направленности, за весь 2017 год — 23 человека.

В конце июня депутат Госдумы Сергей Шаргунов и его коллега, депутат Алексей Журавлев внесли в нижнюю палату парламента пакет законопроектов, исключающий уголовную ответственность за репосты в интернете. Целью законопроекта является "установление справедливой ответственности за совершение действий, незначительных по степени общественной опасности и потому не могущих считаться уголовным преступлением, например "репосты" новостей и сообщений в социальных сетях и других ресурсах" интернета, отмечают авторы инициативы. Проект тогда поддержали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, в Совфеде также высказались в поддержку этой инициативы. Однако глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что комитет не поддержит существующую редакцию этого законопроекта.