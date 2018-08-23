Московских родителей призвали проверить здоровье детей перед школой

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов проверить здоровье детей перед началом учебного года, а также привить их от гриппа.

"Первое, что нужно сделать — отвести ребенка в наши поликлиники, которые сегодня работают без выходных, чтобы проверить их здоровье, оформить соответствующий документ для посещения детского сада и школы. В качестве самой актуальной задачи — нужно привиться от гриппа", — сказал Хрипун журналистам в четверг.

Глава департамента напомнил, что с 20 августа в Москве начали работать мобильные пункты для вакцинации против гриппа. Так, до 28 октября мобильные пункты вакцинации будут работать во всех городских поликлиниках, центрах госуслуг "Мои документы", около железнодорожных станций, станций метро и МЦК, а также впервые в некоторых торговых центрах столицы.