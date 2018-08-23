МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Супруга главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева претендует на половину их общего имущества, сообщила РИА Новости в четверг ее адвокат Марина Дубровская.

"Евгения Ефимова претендует ровно на половину совместно нажитого имущества", — рассказала защитник.

Она подтвердила, что общая стоимость имущества превышает 27 миллиардов рублей: "Действительно, так и есть, может быть даже и больше".

По ее словам, сам Гусев не согласен с иском, а его видение раздела имущества не устраивает его жену. При этом вопрос о разводе еще не поднимался, добавила Дубровская.

Сегодня в Пресненском суде Москвы пройдет очередное заседание, в ходе которого будет решаться вопрос о разделе совместно нажитого имущества между супругами. Разбирательство будет проходить в закрытом от публики режиме.

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, Ефимова просит разделить следующее имущество: доли и акции в уставных капиталах ЗАО "Редакция газеты Московский комсомолец", ООО "МК. Медиа-сервис", агентстве "Компания Фрегат", ЗАО "Издательский дом МК".

Кроме того, под раздел могут попасть ряд нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве.

Ефимова просит признать за ней право на доли в указанных компаниях, отдать ей 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру. Кроме этого, супруга Гусева требует выплатить ей половину денег, которые есть у него на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока неясно.

Павел Гусев работает в "Московском комсомольце" три с половиной десятка лет. "На 35 лет газета стала моим родным домом. Спешу доложить, что уходить из него не собираюсь. Не дождутся!" — написал сам Гусев в статье, опубликованной в мае этого года к 35-летию его работы в МК.