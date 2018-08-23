Кадыров: подростки напали на полицейских по команде из-за рубежа

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что группа подростков, напавших на полицейских, получила приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений.

По мнению главы Чечни, организаторы преступления хотят расколоть российское общество.

"Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер", — подчеркнул Кадыров. Он добавил, что у вербовщиков была цель вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом десяти-двенадцатилетнем ребенке видели потенциального террориста и особо опасного преступника.

Он также резко раскритиковал правозащитные организации, которые "поднимают вой при попытке организовать профилактическую работу" среди проблемных подростков.

Кроме того, отметил Кадыров, никто из представителей подобных структур никогда не интересовался, как складывается жизнь детей погибших полицейских, обеспечены ли они жильем, есть ли у них одежда, получили ли они образование, устроились ли на работу. Он посоветовал таким "деятелям" обходить Чечню стороной.

Нападения в Чечне

Двадцатого августа группа молодых людей предприняла несколько попыток напасть на полицейских.

Первый инцидент произошел в городе Шали. Около 10:30 два человека, вооруженные ножами, попытались проникнуть через КПП на территорию районного отдела МВД. Они набросились на полицейских, но были уничтожены.

Примерно в то же время к полицейскому посту в селении Мескер-Юрт подошел молодой человек с рюкзаком и подорвал себя. При этом он остался жив, но получил тяжелые ранения, от которых на следующий день умер в больнице. Больше при взрыве никто не пострадал.

Кроме того, при въезде в Грозный, на Ханкальской улице, водитель на Mercedes попытался наехать на сотрудника ДПС. После этого объявили план "Перехват". Полицейские, чтобы остановить злоумышленников, открыли огонь по машине и нейтрализовали их.

Среди мирных жителей никто не пострадал. В Шали ранены двое полицейских, в Грозном получили травмы несколько инспекторов ДПС.

Личности нападавших установили — это оказались жители Шалинского района не старше 18 лет. Двое из уничтоженных преступников были родными братьями.

Возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь полицейских.

"Заморочили мозг"

По мнению Рамзана Кадырова, боевики стремились "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты" в Чечне.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористической группировки "Исламское государство"*. — Прим. ред.). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", — заявил он.

Глава Чечни также выразил уверенность, что перед нападавшими стояла задача омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс и помешать жителям Чечни отметить Курбан-Байрам.

"Нужно работать с каждым подростком"

В Совете по правам человека при главе Чечни рассказали, что одного из нападавших раньше подозревали в том, что его завербовали в террористическую группировку. Тогда ему было 15 лет, и подростка отпустили на поруки отца.

"Для себя делаю выводы, что если подростков вот так хоть раз зацепили вербовщики, их нужно "лечить", "лечить" любыми способами. Общество должно понимать, что эти вещи могут коснуться каждого из нас: каждого жителя республики и всей страны. Эти завербованные люди могут выехать куда угодно", — сказала член совета Хеда Саратова.

Она подчеркнула, что необходимо активизировать профилактическую работу с молодежью из группы риска.

"Ведь теперь вербовщики используют на местах этих ребят, потому что все пути выезда перекрыты. И нужно не просто ради галочки работать, а реально с каждым подростком, попавшим под подозрение", — добавила Саратова.

По ее мнению, именно постоянное общение, диалог дают больше возможности справиться с ситуацией. "Мы должны помогать нашим правоохранительным органам, а не ждать момента задержания. Но и силовые структуры должны вести профилактическую работу, а не просто сажать. Это очень важно", — отметила правозащитница.

* Террористическая организация, запрещенная в России.