В Москве накануне 1 сентября наносят знаки "Осторожно, дети"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дорожные знаки "Осторожно, дети" наносят в Москве вблизи школ, детских садов и детских культурно-досуговых центров в преддверии 1 сентября, сообщил журналистам начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.

"У нас накануне 1 сентября будет массовое появление детей на дорогах, поэтому идёт планомерное восстановление и нанесение знаков "Осторожно, дети" там, где производилась замена асфальтобетонного покрытия. Мы полностью мониторим все знаки "Осторожно, дети" и пешеходные переходы для того, чтобы информировать водителей о том, что дети находятся на дороге, и они были предельно внимательными", — рассказал Алимов.

Он пояснил, что знаки наносятся методом аппликации и прослужат до апреля следующего года.

"В первую очередь знаки устанавливаются там, где повышенная концентрация детей — школы, дошкольные учреждения, библиотеки и культурные центры", — добавил он.