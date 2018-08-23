В Москве накануне 1 сентября наносят знаки "Осторожно, дети"

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Дорожные знаки "Осторожно, дети" наносят в Москве вблизи школ, детских садов и детских культурно-досуговых центров в преддверии 1 сентября, сообщил журналистам начальник производственного комплекса "Разметка" ГБУ "Автомобильные дороги" Константин Алимов.
Он пояснил, что знаки наносятся методом аппликации и прослужат до апреля следующего года.
"В первую очередь знаки устанавливаются там, где повышенная концентрация детей — школы, дошкольные учреждения, библиотеки и культурные центры", — добавил он.