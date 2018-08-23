В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с корью контролируемой

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация по кори в РФ контролируемая, сообщается на сайте Роспотребнадзорa.

"В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая. В текущем году показатель заболеваемости корью в России составил 1,3 на 100 тысяч, что в 2,5 раза ниже чем в год пиковой заболеваемости за последние 10 лет (в 2014 году показатель составлял 3,23 на 100 тысяч населения)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Pоспотребнадзор проводит системный мониторинг и углубленные исследования циркулирующих вирусов кори. Проводимый мониторинг показывает, что большинство завозных случаев кори в России вызваны генотипом, который характерен для европейских стран.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека уточняет, что ситуация по кори в мире, в том числе в странах Европы, уже третий год остается неблагополучной. Основной причиной неблагополучия в ведомстве называют снижение охватов плановой иммунизации против кори детей и взрослых, рост числа отказов от прививок. Согласно сообщению, неблагополучие по кори в Европейском регионе создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в нашей стране.

По инициативе Роспотребнадзора во всех субъектах РФ проводится вакцинация не привитых и не болевших корью, а также привитых однократно детей и взрослых, проводится активная работа с населением по усилению приверженности к иммунизации, что позволяет укрепить иммунитет против кори.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан на неблагополучную ситуацию по заболеваемости в eвропейских странах и просит учитывать данную информацию при планировании поездок. Гражданам, планирующим поездки в Украину, Сербию, Грецию, Грузию, Румынию, Италию, Черногорию и Францию, не болевшим корью ранее, не привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки сделать прививку.