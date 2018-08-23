Заторы на Варшавском шоссе сократились в два-три раза после переразметки

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Заторы на Варшавском шоссе уменьшились в два-три раза после переразметки, сообщил РИА Новости заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В результате переразметки заторы на Варшавском шоссе сократились в два-три раза в обе стороны. Перекресток Варшавки с Расторгуевским шоссе и Большой Бутовской улицей был самым проблемным участком за МКАД по этому направлению", — сказал он.

Ликсутов пояснил, что количество полос к перекрестку увеличили с четырех до пяти за счет их сужения.

"Как результат, для движения прямо в Москву стало три полосы вместо двух, а востребованный левый поворот из Москвы теперь выполняется из двух рядов", — уточнил он.

Чтобы организовать пять рядов в сторону области, по словам вице-мэра, потребовалось на полметра уменьшить островок безопасности, в результате чего пропускная способность шоссе в прямом направлении выросла на 30-35%.