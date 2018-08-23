Право на выплаты от "Союзмультфильма" перейдет наследникам Успенского

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Право на получение средств от использования аудиовизуальных произведений с образами, созданными писателем Эдуардом Успенским, и выплат по недавней сделке покойного автора с "Союзмультфильмом" перейдет к его наследникам, сообщили РИА Новости в пресс-службе студии.

Писатель Эдуард Успенский ушел из жизни 14 августа в возрасте 80 лет. Незадолго до кончины автора "Союзмультфильм" заключил с ним сделку на право пользования оригинальных сценариев мультфильма о Простоквашино, десяти литературных историй из этой серии, которые ранее не были экранизированы, а также лицензию на использование товарных знаков с изображениями героев.

В пресс-службе студии отметили, что, согласно закону, Успенский, как один из авторов литературной основы ряда фильмов "Золотой коллекции", получал доход от использования аудиовизуальных произведений в размере 4% от дохода "Союзмультфильма". Кроме того, ему полагались выплаты по новой сделке.

"В дальнейшем право на получение этих денежных средств будет сохранено за наследниками писателя. Как мы полагаем, этот вопрос будет разрешен после вступления наследников в наследство", — отметили в пресс-службе.

Эдуард Успенский — один из самых известных современных детских писателей России, на чьих книгах выросло не одно поколение детей. Автор десятков произведений, в том числе, "Крокодил Гена и его друзья", "Дядя Федор, пес и кот", "Колобок идет по следу". По самым его известным рассказам были сняты мультфильмы.