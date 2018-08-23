Опрос показал, на кого россияне возлагают ответственность за экологию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Почти две трети россиян считают, что не могут влиять на состояние окружающей среды в стране, ответственность чаще всего возлагают на региональные и местные власти, только 15% респондентов полагают, что ответственность лежит на самих людях, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
При этом ответственность за состояние экологии, по мнению россиян, лежит на местных (29%) и региональных (23%) властях. Только 15% участников опроса возлагают такую ответственность на самих людей. Об обязательствах федеральных властей говорят 8%. Еще 10% назвали специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и другие), 6% — предприятия, 3% — общественные организации, в том числе экологические. Не смогли дать ответ 6% респондентов.
Комментируя эти показатели, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин обратил внимание на негативную тенденцию, когда речь заходит об экологической культуре поведения самих россиян.
Социологи также просили респондентов оценивать эффективность мер по решению экологических проблем в рамках Года экологии-2017. Опрос показал, что 18% граждан считают, что результаты проводимых мероприятий улучшили экологическую обстановку в стране, 21% — что никак не изменили. Более половины опрошенных (54%) не слышали о мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии-2017.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.