Опрос показал, на кого россияне возлагают ответственность за экологию

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Почти две трети россиян считают, что не могут влиять на состояние окружающей среды в стране, ответственность чаще всего возлагают на региональные и местные власти, только 15% респондентов полагают, что ответственность лежит на самих людях, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Почти две трети соотечественников — 61% — считают, что не в их силах влиять на экологическую обстановку в стране. Так они ответили на вопрос "как вы считаете, вы сами можете или не можете своими действиями повлиять на экологическую обстановку в вашем населенном пункте, местности?". Иного мнения придерживаются 38% опрошенных. Затруднились дать ответ 1% респондентов.

При этом ответственность за состояние экологии, по мнению россиян, лежит на местных (29%) и региональных (23%) властях. Только 15% участников опроса возлагают такую ответственность на самих людей. Об обязательствах федеральных властей говорят 8%. Еще 10% назвали специальные правительственные службы (Минприроды, экологическая полиция, МЧС и другие), 6% — предприятия, 3% — общественные организации, в том числе экологические. Не смогли дать ответ 6% респондентов.

Комментируя эти показатели, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин обратил внимание на негативную тенденцию, когда речь заходит об экологической культуре поведения самих россиян.

"Любой всеобъемлющий социальный процесс может наиболее эффективно развиваться только при включенности в него всех социальных факторов и, в первую очередь, самого населения, а вот тут мы наблюдаем тенденцию негативную. Россияне последнее время в большей степени склонны перекладывать ответственность на государство и считают, что от самого населения мало что зависит", — сказал аналитик.

Социологи также просили респондентов оценивать эффективность мер по решению экологических проблем в рамках Года экологии-2017. Опрос показал, что 18% граждан считают, что результаты проводимых мероприятий улучшили экологическую обстановку в стране, 21% — что никак не изменили. Более половины опрошенных (54%) не слышали о мероприятиях, проводимых в рамках Года экологии-2017.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.