Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Арам Габрелянов покинул пост гендиретокра холдинга News Media, который управляет проектом Life. Об этом "Коммерсанту" рассказал заместитель Габрелянова Анантолий Сулейманов.

"Арам Ашотович предупредил заранее, что уходит с поста гендиректора. Пост гендиректора предложили мне, пост руководителя Life — Александру Потапову. Назначение на пост гендиректора было, документы переданы в налоговую", — рассказал Сулейманов.

По его словам, после ухода Габрелянова Life будет работать в другом формате. В частности, проект откажется от лицензии СМИ и станет платформой для авторского контента. Старт нового формата намечен на 5-8 октября.

"Мы решили переделать Life. Подача политических и социальных явлений, которая была в Life, должна измениться. Во-первых, мы хотим предоставить площадку с аудиторией 20-23 миллионов уникальных пользователей в месяц для всех желающих вне зависимости от политических убеждений, во-вторых — платить за контент", — добавил Сулейманов.

При этом противоправный контент будет фильтроваться при помощи нейросетей, а наиболее востребованным авторам будут выплачиваться гонорары.

Арам Габрелянов запустил свой медиахолдинг News Media в 2001 году, а проект Life начал свою работу в 2008 году, в 2013 году на его базе начал вещание кабельный телеканал Lifenews. В разное время в холдинг News Media помимо Life также входили такие проекты, как газета "Жизнь", федеральное деловое издание "Маркер", таблоид "Твой день" и журнал комиксов Bubble.