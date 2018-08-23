Габрелянов покинул пост гендиректора холдинга News Media

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Арам Габрелянов покинул пост гендиретокра холдинга News Media, который управляет проектом Life. Об этом "Коммерсанту" рассказал заместитель Габрелянова Анантолий Сулейманов.
По его словам, после ухода Габрелянова Life будет работать в другом формате. В частности, проект откажется от лицензии СМИ и станет платформой для авторского контента. Старт нового формата намечен на 5-8 октября.
"Мы решили переделать Life. Подача политических и социальных явлений, которая была в Life, должна измениться. Во-первых, мы хотим предоставить площадку с аудиторией 20-23 миллионов уникальных пользователей в месяц для всех желающих вне зависимости от политических убеждений, во-вторых — платить за контент", — добавил Сулейманов.
При этом противоправный контент будет фильтроваться при помощи нейросетей, а наиболее востребованным авторам будут выплачиваться гонорары.
Арам Габрелянов запустил свой медиахолдинг News Media в 2001 году, а проект Life начал свою работу в 2008 году, в 2013 году на его базе начал вещание кабельный телеканал Lifenews. В разное время в холдинг News Media помимо Life также входили такие проекты, как газета "Жизнь", федеральное деловое издание "Маркер", таблоид "Твой день" и журнал комиксов Bubble.