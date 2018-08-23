МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство россиян позитивно оценивают состояние окружающей среды территорий, на которых они проживают, причем с 2009 года этот показатель значительно вырос, а число негативных оценок сократилось, следует из опроса Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Что касается экологических проблем, то наиболее острыми респонденты называют загрязнение воздуха заводами (17%), мусорные свалки (15%) и отсутствие очистки рек и озер (10%). На вопрос "какая экологическая проблема в вашем населенном пункте/местности стоит сейчас наиболее остро, требует решения в первую очередь?" 21% участников опроса сказали, что таких проблем нет.
Комментируя эти показатели, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в последнее время "россияне стали заметно позитивнее оценивать экологическую обстановку". "Конечно, на эти оценки повлиял и комплекс мероприятий, реализованных в рамках Года экологии, и общее внимание федеральных властей к этим вопросам", — сказал Родин.
Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.