МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Большинство россиян позитивно оценивают состояние окружающей среды территорий, на которых они проживают, причем с 2009 года этот показатель значительно вырос, а число негативных оценок сократилось, следует из опроса Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Почти две трети россиян — 61% — оценивают позитивно экологическую обстановку в месте своего проживания. Так они ответили на вопрос "как бы вы оценили экологическую обстановку в нашем населенном пункте, местности?". При этом социологи отмечают положительную тенденцию: в 2009 году позитивно характеризовали состояние окружающей среды 39% респондентов, а в 2017 году — 50%. Доля негативных ответов за тот же период сократилась с 58% в 2009 до 37% в текущем году.

Что касается экологических проблем, то наиболее острыми респонденты называют загрязнение воздуха заводами (17%), мусорные свалки (15%) и отсутствие очистки рек и озер (10%). На вопрос "какая экологическая проблема в вашем населенном пункте/местности стоит сейчас наиболее остро, требует решения в первую очередь?" 21% участников опроса сказали, что таких проблем нет.

Оценивая экологическую обстановку в своем городе, об улучшении состояния экологии говорят 25% россиян, об ухудшении – 27%, об отсутствии изменений сообщили 43% опрошенных. Еще 3% не смогли дать ответ.

Комментируя эти показатели, руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин отметил, что в последнее время "россияне стали заметно позитивнее оценивать экологическую обстановку". "Конечно, на эти оценки повлиял и комплекс мероприятий, реализованных в рамках Года экологии, и общее внимание федеральных властей к этим вопросам", — сказал Родин.

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 13 августа методом телефонного интервью среди 1,6 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.