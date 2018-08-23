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Общество

"Пульки на удачу". Ухажер подарил липчанке патроны, а потом сдал ее полиции

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© Depositphotos / okrip2.gmail.comДевушка держит гильзы от патроновДевушка держит гильзы от патронов
© Depositphotos / okrip2.gmail.com

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Ирина Халецкая. Житель Липецка подарил возлюбленной три патрона как талисман на удачу, а когда девушка его отвергла, подбросил еще полсотни, после чего сам же заявил на нее в полицию. Суд приговорил 27-летнюю Анну Смолову к ограничению свободы на год за незаконное хранение оружия. Она не согласна с вердиктом и намерена подавать апелляционную жалобу. Но больше всего боится, что молодой человек снова примется портить ей жизнь.

Оружейные патроны. Архивное фото
© Fotolia / Rafikovayana
Житель Липецка подарил возлюбленной патрон и заявил на нее в полицию

Эксклюзивно для РИА Новости липчанка рассказала, как навязчивый ухажер преследовал ее почти два года.

Влюбленный без памяти

Анна Смолова (фамилии героев изменены) теперь возвращается домой только в сопровождении подруг и знакомых. Самостоятельно передвигаться по городу не решается — из-за 29-летнего Владимира Бурматова, того самого, что подкинул ей боевые патроны. Анна никогда не состояла с ним в отношениях, более того, на протяжении последних двух лет всячески избегала его. Влюбленный, по ее словам, не просто добивался расположения, но угрожал ей и ее родным.

"Два года назад я переехала в новую квартиру и завела знакомство с соседями. Среди них был Володя — он жил в доме напротив и сразу начал оказывать знаки внимания. Я дала понять, что мы только друзья, однако он продолжал ухаживать. Делал это весьма странным способом: передавал подарки через моих родителей, общался с ними, пытался очернить молодого человека, с которым я встречалась в тот момент. Все эти презенты я возвращала обратно", — вспоминает Анна.

Осознав, что ухаживания результата не приносят, Володя перешел к активным действиям: "Следил за мной от работы до самого подъезда. Забегал вперед, набрасывался. Говорил, что убьет, если я не стану его женщиной".

Бурматов оскорблял за глаза бойфренда Смоловой, звонил друзьям и родителям девушки, называл ее избранника ужасным человеком.

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"Даже не могу предположить, где он находил их номера. Доходило до того, что он взламывал мой аккаунт в соцсети, читал личную переписку. На своей странице несколько раз публиковал мои фото. Я даже обратилась в полицию, когда он заявил, что мой папа до утра не доживет, если я не соглашусь встречаться с ним", — объясняет Анна.

Как появились патроны

Смолова намеренно не оставляла себе никаких подарков от Владимира, возвращала все ему или его родителям. Тем не менее ее демонстративные жесты не останавливали ухажера, он продолжать делать презенты, один затейливее другого. Так, однажды Бурматов принес Анне три патрона.

"Он сказал, что это "пульки на удачу". Брать я их не хотела, но он буквально орал и требовал принять подношение. В общем, чтобы от него отвязаться, я забрала пульки и закрыла дверь", — рассказывает Анна.

Особого значения "сувениру" она не придала. Девушка уточняет, что у Володи был травматический пистолет, с которым он разгуливал по вечерам, стрелял по деревьям, столбам, хвастался этой "игрушкой" при каждом удобном случае. "Видимо, разрешение на оружие у него было", — пожимает плечами Смолова.

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Через какое-то время Владимир пришел с новым подарком — обручальным кольцом. "Он решил сделать предложение. Я отказала. Началась истерика, умолял оставить кольцо себе. В итоге украшение я забрала, но практически сразу выкинула. Только коробочка осталась. Туда я положила предыдущий "презент", решила, что отдам его маме. Созвонилась с ней, но у меня никак не находилось времени, чтобы встретиться".

В очередной раз Бурматов пришел в гости, чтобы поздравить Анну с днем рождения. Она поминутно восстанавливает события того злополучного вечера: "Позвонил в дверь, уговаривал открыть. Я решила, что, может быть, он изменился, открыла. Но дальше коридора не пустила. Он волновался, попросил принести попить. Квартира у меня маленькая, пока я отлучилась на кухню, он проник в ванную комнату и спрятал там 49 патронов. Позже в полиции он признался, что подбросил их как раз в этот момент".

Это был не единственный "подарок": по словам девушки, там же он оставил пакетик с чем-то похожим на наркотики. В ходе экспертизы выяснилось, что это был зеленый чай. "А если бы не чай — чем бы вообще дело закончилось? Страшно подумать", — говорит Анна.

С того момента ее жизнь превратилась в бесконечную череду допросов и очных ставок, ведь Владимир заявил в полицию, что его любимая незаконно хранит боеприпасы.

"Ко мне пришли около десяти сотрудников полиции вместе с понятыми. Служебная собака все это быстренько нашла, а я даже не подозревала — за ванну я никогда бы в жизни не заглянула. В итоге у меня "обнаружили" 49 патронов за ванной, и еще три были в коробочке. Она валялась в серванте, я о ней совсем забыла. Оказалось, что только один из патронов был пневматический, а два — боевые. Но я об этом не знала, отличить не могла. Пульки и пульки. Даже не думала, что он способен на такую подлость", — рассказывает девушка.

Чуть позже разыскали и самого Бурматова — он скрывался где-то в области. Дома у него провели обыск и выяснили, что эти патроны незадачливый влюбленный нашел еще год назад, хранил у себя и не собирался выбрасывать.

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Хотя к военному делу Владимир не имеет никакого отношения. Анна говорит, что он работал мастером на заводе. Однако ему нравилось оружие. На его странице в соцсети — сплошь тематические цитаты, змеи, пистолеты, фото мафиози.

Два паспорта

В итоге к ответственности привлекли и Смолову, и Бурматова по одной статье — 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Судебное разбирательство провели в особом порядке: с учетом того, что Владимир во всем сознался, Анну приговорили к одному году ограничения свободы (без изоляции от общества в условиях осуществления надзора со стороны специализированного государственного органа). Сам же Бурматов пока на свободе и уже, по словам девушки, приходил к ее дому.

Смолова собирается обжаловать приговор, ищет хорошего адвоката и намерена подать в суд на неадекватного поклонника с требованием возместить моральный ущерб: "Постоянные преследования с его стороны, потом эти судебные разбирательства из-за патронов. Мне страшно выйти на улицу. Он сейчас на свободе, кто знает, вдруг он опасен для общества?"

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Анна полагает, что у Владимира не все в порядке с психикой. По ее мнению, причиной может быть ДТП, в которое он попал четыре года назад.

"Я общалась с его друзьями детства, те тоже замечали изменения в поведении. Ни с кем он не встречался, маршрут один — дом и работа". Девушку беспокоит, что в итоге Бурматов избежит наказания, а ее репутация останется запятнанной.

Абсурд или нет

История с патронами вызвала большой резонанс в Липецке, многие посчитали ее абсурдной. Однако в адвокатском сообществе считают, что формально основания для привлечения девушки к ответственности все же были — патроны так или иначе она хранила. Хотя шансы для обжалования приговора действительно имеются.

Адвокат Владимир Старинский объяснил корреспонденту РИА Новости, что подброшенные боеприпасы не могут служить доказательством в суде, но есть подаренные патроны — тот самый "талисман". "Возникает вопрос: с какой целью они были преподнесены Анне и знала ли она наверняка об их характеристиках? Однозначно сказать, что приговор будет отменен, нельзя — здесь многое зависит от позиции суда, формальной или фактической. Возможно, для отмены понадобится рассмотрение дела Верховным судом, так как сейчас у него есть тенденция к отказу от формального подхода при разрешении уголовных дел", — полагает адвокат.

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Государственный защитник девушки Валерий Бекетов сообщил РИА Новости, что дело было рассмотрено в особом, ускоренном порядке — Смолова так захотела, чтобы все быстрее закончилось.

"На суде она не отказывалась от того, что патроны получила как талисман — на удачу. И да, она их хранила. Когда был обыск, она добровольно их выдала, не подозревая, что они боевые. Такая была наивность", — говорит Бекетов. И уточняет: хорошо, что Анна эти патроны не отдала маме Владимира, как хотела, иначе история разворачивалась бы еще круче.

Бурматов, добавляет защитник, свою вину также не отрицал, но его дело сейчас рассматривается в общем порядке: "Я уверен, что от ответственности он не уйдет. Дело — у зампредседателя суда, все в рамках закона".

Пока же этой историей заинтересовался депутат Липецкого областного совета Андрей Трофименков. В беседе с корреспондентом РИА Новости он заявил, что готов оказать Анне любую помощь, в том числе, если понадобится, обратиться к президенту России.

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