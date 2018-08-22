Путин приехал на международный турнир по боевому самбо в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на международный турнир по профессиональному боевому самбо "Плотформа S-70" в Сочи.

Путин и ранее посещал соревнования. В рамках турнира представители сборной мира встретятся с борцами сборной России. В этом году, как ожидается, пройдут 12 поединков.

Помимо президента, турнир посетили глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, министр спорта России Павел Колобков и помощник президента Игорь Левитин. Также на турнире присутствуют хоккеисты сборной России, в том числе Евгений Малкин.

Предполагается, что в рамках турнира встретятся спортсмены из России, Бразилии, Франции, Швейцарии и других стран.