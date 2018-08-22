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Общество

Сквер на месте ТЦ "Зимняя вишня" откроют к 1 июня 2019 года

Сюжет:
Пожар в торговом центре в Кемерово (1089)
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© Фото : A42.RUВ Кемерово снесли здание ТЦ Зимняя вишняВ Кемерово снесли здание ТЦ Зимняя вишня
© Фото : A42.RU

НОВОСИБИРСК, 22 авг — РИА Новости. Памятный сквер на месте снесенного торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерово, где при пожаре в марте погибли 60 человек, планируется обустроить и открыть ко Дню защиты детей 1 июня 2019 года, сообщает в среду облправительство.

Сотрудник пожарной охраны МЧС во время тушения пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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"Одна каска на двоих". Почему трагедия "Зимней вишни" может повториться
Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев посетил место расположения будущего сквера, где строители круглосуточно занимаются очисткой площадки после сноса здания ТРЦ. Главе региона доложили, что сейчас разбирается помещение котельной, вывозится мусор. К концу этой недели площадку полностью вычистят, будет закончено благоустройство народного мемориала в память о жертвах трагедии, где уже установлен памятный камень.

"Всю зиму будем готовиться, подбирать необходимую технику, материалы, чтобы весной начать обустройство и открыть сквер к Дню защиты детей, к 1 июня 2019 года. Мы будем очень стараться", — привели в пресс-службе слова Цивилева.

Глава Кемерово Илья Середюк сообщил, что территория под будущий сквер составит 1,8 гектара. Уже готов дизайн будущего общественного места. За основу взят проект Сбербанка, который из трех вариантов выбрали родственники погибших. Цивилев подчеркнул, что проект действительно оригинальный и интересный, и именно он больше всего вписывается в картину города. С 25 августа стартуют проектно-изыскательные работы для будущего строительства, отметили в облправительстве.

Демонтаж сгоревшего ТЦ Зимняя вишня. Архивное фото
© Фото : пресс-служба администрации Кемеровской области
У бывшего ТЦ "Зимняя вишня" установили памятный камень
Власти также запланировали масштабный ремонт и перестройку территории вокруг школы №7, где работал штаб по ликвидации пожара в ТРЦ "Зимняя вишня". На эти цели в регион уже поступили из федерального бюджета 700 миллионов рублей. К открытию сквера также планируют отремонтировать фасады близлежащих домов и благоустроить территорию всего квартала.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" произошел 25 марта и унес жизни 60 человек. Комплекс зданий на проспекте Ленина общей площадью 23 тысячи квадратных метров, переделанное под торговый центр из промышленных площадок кондитерской фабрики, после ЧП признали аварийным. В основном четырехэтажном корпусе сгорели несущие конструкции, частично обрушилась крыша. В середине июля началась подготовка к сносу здания, 19 июля к работе приступила тяжелая техника. Полностью здание ТРЦ снесли 21 августа.

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