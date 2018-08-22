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В МВД предложили выдавать водительские удостоверения с микрочипом

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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВодительское удостоверение. Архивное фотоВодительское удостоверение. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронными носителями информации, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

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Соответствующий проект приказа также опубликован на портале нормативно-правовых актов.

"МВД России разработан проект ведомственного приказа "О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации", которым утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению", — пояснила Волк.

По ее словам, документы нового поколения оснастят микрочипом, а также рядом дополнительных степеней защиты. Они будут изготавливаться на пластиковой основе, верхний и нижний слой станут лазероактивны. Выдавать электронные водительские удостоверения и свидетельства о регистрации авто смогут в подразделениях ГАИ, у которых есть необходимые технические возможности для оформления документов.

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Кроме того, МВД предлагает надписи наименования документов ("водительское удостоверение" и "свидетельство о регистрации") дополнительно перевести на английский и французский языки.

Утверждение образцов водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств с электронными носителями информации не повлечет признания недействительными ранее выданных аналогичных документов.

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С 3 августа госпошлина за выдачу водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства нового поколения повысилась до 3 и 1,5 тысячи рублей соответственно. При этом государственная пошлина за выдаваемые аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель имеет право выбрать вид получаемого документа.

Выдавать документы нового поколения будут только после создания всей необходимой для их выдачи инфраструктуры. Также МВД России предлагает внести изменения в приказ министерства "О государственных регистрационных знаках транспортных средств". Это связано с необходимостью выделить Международному центру по информатике и электронике цифровой код для обозначения авто диппредставительств, консульств, международных организаций, аккредитованных при МИД России.

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