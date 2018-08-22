Журналистка, упавшая в обморок в эфире "России 24", чувствует себя хорошо

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Журналистка телеканала "Россия 24", упавшая в обморок во время интервью с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым на форуме "Армия-2018", чувствует себя хорошо, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК.

"Упала в обморок, да… Все с ней в порядке, все хорошо. Чувствует себя нормально", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе холдинга отметили, что не знают причин произошедшего.

Международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит в подмосковной Кубинке 21-26 августа. На выставке представят более 26 тысяч образцов вооружения и военной техники.