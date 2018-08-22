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Общество

В Казани открыли новое здание генконсульства Китая

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© РИА Новости / Константин ЧалабовКазань. Архивное фотоКазань. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов

КАЗАНЬ, 22 авг — РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Ли Хуэй и президент Татарстана Рустам Минниханов в среду официально открыли новое здание генерального консульства Китая в Казани, передаёт корреспондент РИА Новости.

Казанский кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Генеральное консульство Китая в Казани, учреждённое в 2015 году и начавшее работу в 2016 году, разместилось в одном из особняков на берегу реки Казанки. До настоящего времени генконсульство находилось в одном из офисно-торговых центров города. Консульский округ генконсульства КНР в Казани включает в себя все 14 субъектов Приволжского федерального округа РФ и является самым большим по численности территорий среди консульств КНР, работающих в России. Возглавляет его У Инцинь, официально приступивший к исполнению обязанностей в апреле 2017 года.

"В 2015 году главы государств Китая и России достигли единства мнений относительно увеличения числа консульских учреждений, генеральное консульство Китая в Казани стало шестым генеральным консульством, созданным Китаем в России. Его открытие отвечает актуальным потребностям устойчивого высокоуровневого развития китайско-российских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, а также соответствует желанию двух народов наращивать дружественные контакты", — сказал Ли Хуэй на церемонии открытия нового здания.

Посол отметил, что Приволжский федеральный округ, где расположено генеральное консульство Китая в Казани, имеет множество уникальных преимуществ, что закладывает важную основу для сотрудничества между регионами двух стран. "Со времени создания механизма по сотрудничеству между регионами верхнего и среднего течения реки Янцзы Китая и Приволжским федеральным округом России шли интенсивные контакты и взаимные визиты. Качество сотрудничества непрерывно повышалось и выходило на новый уровень. Оно все в большей степени превращалось в локомотив для содействия китайско-российскому межрегиональному сотрудничеству и гуманитарным контактам", — сказал он.

По мнению посла, официальное открытие генерального консульства Китая в Казани будет стимулом для достижения новых, ещё более многочисленных и весомых результатов в сотрудничестве Китая с Приволжским федеральным округом.

Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, географическое расположение генконсульства Китая в Казани будет способствовать продвижению регионов ПФО и в частности Татарстана в Китай и содействовать развитию бизнеса китайских партнёров в регионах ПФО. По его словам, региональный уровень сотрудничества должен привнести в российско-китайские отношения своё дополнение, регионы должны максимально использовать сложившиеся возможности. Минниханов отметил, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана с Китаем вырос в полтора раза и составил 565,6 миллиона долларов.

Посол по особым поручениям МИД России Евгений Томихин подчеркнул, что МИД России и МИД Китая – добрые партнёры, и хорошо понимают важность обеспечения хороших условий для работы дипломатов в стране пребывания. По его оценке, созданные в Казани условия для работы генерального консульства Китая одни из лучших в генконсульствах КНР в России. Он пожелал генконсульству в Казани стать настоящим лидером по оказанию содействия, по продвижению сотрудничества между Китаем и Россией в самых различных областях.

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