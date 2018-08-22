Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Жена главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева требует через суд разделить совместно нажитое имущество, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Алексей Черников.
Кроме того, под раздел могут попасть несколько нежилых помещений, в том числе сама редакция МК, два дома, 15 земельных участков в Подмосковье и квартира в Москве. По словам источника, Ефимова претендует на 11 земельных участков, пять нежилых помещений и квартиру, а также требует половину денег, которые есть у Гусева на счетах. О какой именно сумме идет речь, пока неясно.
Пресс-секретарь Пресненского суда добавил, что иск Ефимовой зарегистрировали, заседание назначено на 23 августа и пройдет в закрытом режиме.
Комментариями адвокатов сторон РИА Новости пока не располагает.
Павел Гусев женат на Евгении Ефимовой третьим браком, у них трое дочерей. Кроме того, у Гусева есть сын и дочь от двух первых браков.
Это уже второй громкий раздел имущества за последнее время. В начале августа стало известно о разводе артистки Елены Степаненко и юмориста Евгения Петросяна. Их совместно нажитое имущество оценивается в полтора миллиарда рублей.