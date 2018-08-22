В Московский зоопарк из Новосибирска переехал орангутан

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Четырехмесячный детеныш борнейского орангутана переехал из Новосибирского зоопарка в Московский, сообщается на сайте мэра Москвы.

"Четырехмесячный орангутан Матику переехал из зоопарка в Новосибирске, где от него отказалась мать. Столичные зоологи надеются, что малыша возьмет на воспитание его бабушка Личана, которая живет в Московском зоопарке с 1985 года",- говорится в сообщении.

Сообщается, что Матику родился в Новосибирском зоопарке, куда его мать привезли из Москвы год назад. Во время родов детеныш получил травму головы. После операции и успешного курса реабилитации новосибирские зоологи попробовали вернуть малыша матери, однако она не проявила к нему интереса. Специалисты связывают это с тем, что Мишель рано стала матерью (в возрасте девяти лет), а также была разлучена с детенышем после рождения.

"Пока что Матику только адаптируется на новом месте, он отлично перенес перелет из Новосибирска, почти не капризничал и вел себя очень отважно. Сейчас малыш знакомится с новыми сотрудниками, которые будут за ним ухаживать. С каждым днем он становится все более смелым и общительным", — приводятся в сообщении слова директора Московского зоопарка Светланы Акуловой.

Отмечается, что в зоопарках мира уже много лет ведется работа по воссозданию популяции борнейских орангутанов. В рамках Европейской программы по сохранению их популяции в неволе удалось добиться больших успехов. Сейчас в зоосаде Московского зоопарка содержатся два борнейских орангутана, а также три суматранских. Увидеть их всех можно в "Доме обезьян".

Калимантанский (борнейский) орангутан — крупная человекообразная обезьяна, водится исключительно на острове Калимантан (Борнео). Этот вид занесен в Международную красную книгу, поскольку существует критическая угроза его исчезновения в природе. Столь плачевное состояние естественной популяции борнейского орангутана связано прежде всего с уничтожением его естественной среды обитания. Также из-за того, что эти обезьяны хорошо поддаются дрессировке, браконьеры часто убивают взрослых особей и продают детенышей на черном рынке.