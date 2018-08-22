В Минпросвещения прокомментировали идею введения "военной" формы в школе

ЯКУТСК, 22 авг – РИА Новости. Единой формы с элементами униформы Великой Отечественной войны для учителей и учащихся в стране не будет, заявил замминистра просвещения РФ Павел Зенькович на встрече с журналистами Якутии.

Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров во вторник предложил министру просвещения РФ Ольге Васильевой ввести в школах форму для учителей и учеников с элементами униформы Великой Отечественной войны. По мнению Петрова, введение школьной формы, стилизованной под форму Красной Армии, "способствовало бы повышению патриотизма у подрастающего поколения, продемонстрировало бы неразрывную связь времен и дало стимул к гордости за честь своего мундира".

"В рамках настоящего закона "Об образовании в РФ" внедрение единой формы в стране вряд ли возможно. Нужно понимать, что у нас большая страна, разные климатические условия жизни — диктовать единые условия на федеральном уровне очень сложно. Что касается тех или иных элементов, нам кажется, что такие вещи очень хороши как общественная инициатива. Я еще не видел обращения депутата заксобрания РФ. Однако считаю, что многие школы и так стараются в плане воспитания детей, патриотической повестки поддержать тему Великой Отечественной войны и прочих славных страниц истории нашей Родины. Каждое учебное заведение в стране имеет возможность в рамках полномочий определять форму и единый стиль одежды", — сказал Зенькович.