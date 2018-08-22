Роспотребнадзор усилил контроль за подготовкой школ к новому учебному году

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за подготовкой школ к новому учебному году, около 90% всех необходимых мероприятий уже реализованы.

"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся Роспотребнадзором к новому учебному году были выданы более 16 тысяч предписаний, которые содержат 54 тысячи мероприятий, касающихся проведения ремонтов школ, систем водоснабжения, канализации, отопления, приобретения учебной мебели, холодильного и технологического оборудования на пищеблоки, благоустройства территорий", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно данным, около 90% всех необходимых мероприятий в рамках подготовки школ к новому учебному году реализованы, кроме того, в ходе проверки были обследованы 89% школ, а также проведены замеры уровней освещенности и исследованы пробы питьевой воды.

"По результатам проведенных контрольно-надзорных мероприятий за выявленные нарушения санитарного законодательства вынесены около 25 тысяч постановлений о назначении административного наказания, наложено штрафов на сумму более 195 миллионов рублей в суды направлены более 3 тысяч дел о привлечении к административной ответственности, из которых на сегодняшний день 85% удовлетворены", — говорится в сообщении.

Добавляется, что с 16 августа до 4 сентября Роспотребнадзор организовал для родителей ежегодную горячую линию по вопросам качества и безопасности детских товаров.