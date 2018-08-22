Эксперты сообщили о росте личной инфляции россиян в июле

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Личная инфляция россиян в июле оказалась почти вчетверо выше официальной и составила 1,33%, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"По данным исследовательского холдинга "Ромир", дефлятор (индекс реальной инфляции на потребительском рынке) в июле поднялся на 1,33%", – отмечается в исследовании. По официальным данным Росстата, темпы роста потребительских цен в июле замедлились до 0,3% с июньских 0,5%.

"Значение дефлятора, накопленное с начала текущего года, достигло показателя в 2,9%, что также превышает официальную инфляцию", – отмечают авторы исследования. По данным Росстата, накопленная инфляция за семь месяцев составила 2,4%.

В исследовании объясняется, что на показатели индекса повлиял, прежде всего, рост тарифов ЖКХ. "Остальные группы товаров, по которым рассчитывается дефлятор, в цене не поднялись или несущественно подешевели", – говорится в документе.

Индекс Ромира, показывает среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя на основе совершенных им покупок. При его расчете используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака. Учитываются также среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.

"Среди групп товаров и услуг, по которым рассчитывается дефлятор, значительно — на 2,9% — подорожали услуги жилищно-коммунального хозяйства. Очевидно, что повсеместный рост тарифов с 1 июля повлиял на скачок индекса", – говорится в материалах исследования. При этом бензин, который рос в цене с апреля, в июле впервые за три месяца продемонстрировал некоторое снижение – на 0,29%, что привело к стабилизации стоимости. "Вероятно, ситуация объясняется эффектом от уменьшения акцизов на топливо", — отмечают авторы. Цены на продовольственные и непродовольственные товары, по которым рассчитывается дефлятор, поднялись на всего на 0,04%.