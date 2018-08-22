Психологи ФСИН рассказали о своей работе с осужденными наркоманами

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Психологи ФСИН работают с осужденными алкоголиками и наркоманами в традиции когнитивно-поведенческой и бихевиоральной терапии, а также используют Миннесотскую модель лечения, основанную на программе "12 шагов", рассказал РИА Новости врио начальника управления психологической работы ФСИН Федор Ушков.
"Психологи ФСИН помогают наркозависимым осужденным справляться со своим пристрастием в традиции когнитивно-поведенческой и бихевиоральной терапии, то есть социально-психологического подхода", — сказал он.
Он добавил, что сотрудники не ограничиваются этим подходом и чаще ориентируются на свою профессиональную подготовку и компетентность.
По его словам, до 2013 года основная работа с алко- и наркозависимыми сводилась к пропаганде здорового образа жизни, а сейчас в службе перешли к более профессиональной помощи.
"За основу нашей программы взят мировой опыт, в частности Миннесотская модель лечения зависимости (предполагает участие психотерапевта-профессионала, основана на программе "12 шагов") и опыт психотерапевтических сообществ. Основная наша задача — изменение поведения осужденного и долгосрочный отказ от употребления алкоголя и наркотиков", — пояснил собеседник агентства.
Во вторник замдиректора службы Валерий Бояринев подвел на всероссийским совещании первые итоги программы по работе с наркозависимыми и алкозависимыми в уголовно-исполнительной системе. По данным ФСИН, более 10% осужденных (более 64 тысячи человек) имеют алкогольную или наркотическую зависимости.
На 1 июля в колониях и изоляторах находились почти 157 тысяч подозреваемых, обвиняемых и осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 26,5% содержащихся в уголовно-исполнительной системе.
Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры, в первой половине 2018 года более 35% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.