Психологи ФСИН рассказали о своей работе с осужденными наркоманами

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Психологи ФСИН работают с осужденными алкоголиками и наркоманами в традиции когнитивно-поведенческой и бихевиоральной терапии, а также используют Миннесотскую модель лечения, основанную на программе "12 шагов", рассказал РИА Новости врио начальника управления психологической работы ФСИН Федор Ушков.

"Психологи ФСИН помогают наркозависимым осужденным справляться со своим пристрастием в традиции когнитивно-поведенческой и бихевиоральной терапии, то есть социально-психологического подхода", — сказал он.

Он добавил, что сотрудники не ограничиваются этим подходом и чаще ориентируются на свою профессиональную подготовку и компетентность.

"В системе ФСИН России, в отличие, например, от пенитенциарной системы Германии, где с осужденными работают в традиции когнитивно-поведенческой психотерапии, нет единой школы, которая рекомендована всем сотрудникам психологической службы. Наши сотрудники в работе с осужденными, имеющими химические зависимости, используют различные подходы", — рассказал Ушков.

По его словам, до 2013 года основная работа с алко- и наркозависимыми сводилась к пропаганде здорового образа жизни, а сейчас в службе перешли к более профессиональной помощи.

"За основу нашей программы взят мировой опыт, в частности Миннесотская модель лечения зависимости (предполагает участие психотерапевта-профессионала, основана на программе "12 шагов") и опыт психотерапевтических сообществ. Основная наша задача — изменение поведения осужденного и долгосрочный отказ от употребления алкоголя и наркотиков", — пояснил собеседник агентства.

Ушков считает, что так психологи формируют у осужденного навык активной помощи, мотивируют его на работу со специалистом и "устраняют устоявшуюся позицию, что осужденному кто-то должен помочь без его активного участия".

Во вторник замдиректора службы Валерий Бояринев подвел на всероссийским совещании первые итоги программы по работе с наркозависимыми и алкозависимыми в уголовно-исполнительной системе. По данным ФСИН, более 10% осужденных (более 64 тысячи человек) имеют алкогольную или наркотическую зависимости.

На 1 июля в колониях и изоляторах находились почти 157 тысяч подозреваемых, обвиняемых и осуждённых за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков — 26,5% содержащихся в уголовно-исполнительной системе.

Кроме того, по данным Генеральной прокуратуры, в первой половине 2018 года более 35% всех преступлений были совершены в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.