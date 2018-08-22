Силовая операция. В Крыму 82-летнего старика выселили в гниющий барак

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Анастасия Гнединская. В крымских группах в соцсетях уже несколько дней обсуждают историю, приключившуюся в Ялте. Как утверждают местные жители, юрист, гражданка Украины, сделала все, чтобы выселить из квартиры одинокого 82-летнего пенсионера, который нанял ее вести наследственное дело. Вместо того чтобы направить документы доверителя в суд, та якобы тянула время. Когда шестимесячный срок вышел и в наследство вступили другие родственники, юрист вместе с новыми собственниками выставили старика на улицу, а его вещи выбросили во дворе заброшенного санатория. Сама консультант утверждает, что ее оклеветала соседка пенсионера: дескать, у нее были свои виды на жилье. В сложностях квартирного вопроса разбиралось РИА Новости.

"Врала, что подала заявление"

В однушке на улице Винодела Егорова Екатерина Борисенко и Алексей Грякалов проживали почти сорок лет. Соседи говорят: жили душа в душу, никто и предположить не мог, что их брак не был зарегистрирован.

Когда Екатерина Леонтьевна слегла, Алексей Семенович ухаживал за супругой. И не один месяц — пять лет. Он же 29 января этого года и похоронил тетю Катю. У покойной была племянница, но за последние несколько лет ни разу не навестила парализованную тетку. "Она даже на похороны не приехала, хотя дядя Леня (так в доме называют Алексея Грякалова) ей звонил несколько раз", — говорит Людмила Трухачева, соседка по лестничной площадке.

Как рассказывают соседи, после смерти жены 82-летний Грякалов решил проконсультироваться с юристом — по поводу дальнейшей судьбы жилплощади. В Массандровском территориальном органе (бывшем поселковом совете) порекомендовали обратиться к Людмиле Быковой, которая по договору с администрацией города Ялты бесплатно консультировала малоимущих жителей Крыма. К юристу Алексей Семенович отправился в сопровождении соседки.

"Быкова взялась вести его наследственное дело, только для суда необходимо собрать много бумаг, а для этого нужна доверенность, — вспоминает Трухачева. — Дядя Леня не задумываясь дал согласие. В честности юриста мы не сомневались — ведь нашли ее не на улице, к ней посоветовали обратиться в государственном учреждении".

Только потом выяснилось: вместе с доверенностью консультант забрала у старика оригиналы документов на квартиру гражданской супруги, а также свидетельство о смерти.

© Фото : представлено Ириной Чернецовой Алексея Грякалов с покойной супругой Екатериной © Фото : представлено Ириной Чернецовой Алексея Грякалов с покойной супругой Екатериной

Прошло несколько месяцев. Пенсионер периодически звонил юристу, уточнял, когда состоится суд. Но, как утверждает соседка Грякалова, та все время юлила: то говорила, что подала заявление, но судья в отпуске, то заверяла, что заседание перенесли. "Наконец она сказала, что на 20 июня назначено предварительное слушание. Вечером я зашла к дяде Лене, спросила, как прошел суд. Он ответил, что заседания не было, зато к нему домой приходили какие-то люди "смотреть квартиру". Мне это показалось очень подозрительным, и я ввела на сайте суда фамилию дедушки. Выяснилось, что заявителей с такими данными нет. Я поняла: здесь что-то нечисто, позвонила юристу, потребовала, чтобы она немедленно вернула документы дедушке. Та сказала, что сейчас не может, потому как выходит замуж в другом городе. Потом она переезжала", — приводит свою версию событий Трухачева.

Несколько раз пенсионер приходил в офис юриста, но там все время было закрыто. Только в конце июля, когда сроки вступления в наследство вышли, консультант вернула Грякалову правоустанавливающие документы на квартиру. На них стоял штамп, что наследство уже приняла племянница Екатерины Леонтьевны Оксана. Как выяснилось, покойная еще в 2006 году написала в ее пользу завещание.

"Получается, что юрист все это время обманывала дедушку. А он упустил время, за которое мог бы сам собрать документы и хотя бы попытаться вступить в наследство", — возмущается Людмила Трухачева.

"На сбор вещей старику дали три дня"

Алексей Семенович вместе с соседкой попытались отозвать выданную Быковой доверенность. Но оформлявший бумаги нотариус сказал, что это возможно только через суд.

Пока пенсионер ходил по инстанциям, на его телефон начали поступать странные звонки. Незнакомцы говорили ему, чтобы он собирал вещи и уезжал, мол, квартира уже продана. Если же освобождать помещение по-хорошему он не хочет, его вышвырнут со всеми пожитками.

Первого августа началась "силовая операция" по выселению пенсионера. Утром он проснулся от ударов в дверь. В глазок увидел трех человек, которые просили открыть и размахивали какими-то бумажками. "Но мы предупредили Алексея Семеновича, чтобы он никому не отпирал. Объяснили, что выселить его могут только приставы и лишь по решению суда", — замечает Людмила Трухачева.

© Фото : представлено Ириной Чернецовой Вещи Алексея Грякалова во дворе дома © Фото : представлено Ириной Чернецовой Вещи Алексея Грякалова во дворе дома

На следующий день в квартиру своего доверителя нагрянула лично Быкова в компании трех мужчин в черных очках. С собой они привезли новую входную дверь. Однако жильцы дома успели вызвать полицию, прежде чем "гости" начали ломать старую. После этого инцидента Людмила уговорила соседа подать жалобу в полицию и сходить на прием к прокурору. Но пока пенсионер обивал пороги инстанций, Быкова опять приехала в дом № 13 с новой дверью и под защитой уже восьмерых мужчин. Дверь им сменить удалось. На сбор вещей старику дали три дня.

"Выяснилось, что 31 июня, ровно через шесть месяцев после смерти тети Кати, ее племянница вступила в наследство. И в этот же день продала квартиру. Седьмого августа сделку оформил Росреестр. Но Грякалова выбросили на улицу еще до оформления всех правоустанавливающих документов", — описывает ход событий соседка.

В этой истории, надо сказать, много нюансов. Например, формально жилье у 82-летнего Грякалова есть. Вместе с братом — инвалидом по зрению он прописан в бараке неподалеку от улицы Винодела Егорова. "Но в этом доме нет ни канализации с водопроводом, ни отопления. Это помещение даже жилым назвать нельзя. В стенах и потолке огромные дыры, вода во время дождя капает прямо на кровати, — рассказала РИА Новости двоюродная племянница Грякалова Ирина Чернецова. — Взять дядю к себе я тоже не могу — сама ючусь в однокомнатной квартире с двумя детьми".

© Фото : представлено Ириной Чернецовой Барак, где прописан Алексей Грякалов © Фото : представлено Ириной Чернецовой Барак, где прописан Алексей Грякалов

После выселения пенсионер остался без вещей. Племянница говорит, что Быкова обещала вывезти все его пожитки на склад. Вместо этого скарб вывалили во дворе заброшенного санатория. "В одночасье дядя лишился всего. Когда мы приехали на этот "склад", часть вещей растащили бомжи. Я весь день по секонд-хендам и комиссионкам ходила, чтобы достать для него хотя бы штаны, куртку и холодильник", — сетует она.

На нервной почве старика разбил радикулит. "Дядя сильно переживает, что нанял юриста, которая должна была представлять его интересы, а по факту работала против него. На всю квартиру он не претендовал, но четвертая или шестая часть могла ему достаться. Он ведь со своей пенсии всегда оплачивал коммунальные услуги, правда, квитанции все равно шли на тетю Катю. В любом случае решать вопрос выселения должен суд", — считает Чернецова.

Несостоявшийся иждивенец

Мог ли Алексей Грякалов вообще претендовать на долю в той квартире? Как объяснила РИА Новости адвокат, доктор юридических наук Людмила Айвар, если сожители состоят в гражданском браке, положения Семейного кодекса в отношении них не действуют. Иными словами, после смерти одного из гражданских супругов у второго на его имущество нет никаких прав. Впрочем, есть исключения.

К примеру, если один из супругов сделал ремонт, поменял бытовую технику, оплачивал коммунальные услуги, то есть принимал существенное участие в улучшение жилищных условий в этой квартире, он может претендовать на долю. Но это достаточно сложный судебный процесс с точки зрения сбора доказательной базы, ведь чеки и платежки спустя столько лет мало кто сохраняет", — объясняет Айвар.

© Фото : представлено Ириной Чернецовой В доме Алексея Грякалова © Фото : представлено Ириной Чернецовой В доме Алексея Грякалова

Второй вариант — признать оставшегося в живых супруга иждивенцем умершего. "В данной ситуации дедушка должен был находиться у бабушки на иждивении. Причем суд не будет учитывать, что он ухаживал за своей сожительницей, когда она была лежачей больной. Важно, кто семью содержал. Если у дедушки была пенсия три тысячи рублей, а у нее — двадцать, то суд вполне мог признать его иждивенцем", — уточняет эксперт.

В любом случае профессиональный юрист должен проанализировать судебную перспективу дела и разъяснить клиенту его шансы на успех. "Честный юрист, если видит, что шансов нет, никогда не возьмется за дело, не будет брать у клиента доверенность и документы", — полагает Айвар.

В Массандровском отделе полиции РИА Новости заверили, что на данный момент по факту мошеннических действий со стороны Людмилы Быковой проводится проверка. Как долго она продлится, неизвестно.

"Меня оклеветали"

Сама Быкова заявила: ничего противозаконного она не совершила. По ее словам, она честно пыталась представлять интересы Алексея Семеновича в этом наследственном деле, пока не поняла, что шансов нет.

"Во-первых, все забывают о воле усопшей. А она еще в 2006 году написала завещание не на своего гражданского супруга, а на племянницу, которая живет на Украине. Почему, как вы думаете? Видимо, не хотела, чтобы после ее смерти квартира досталась ему. Соседи утверждают, что он за ней ухаживал. А соцработник, которая была прикреплена к этой семье, говорит обратное. Именно она ходила в магазин, кормила Екатерину Леонтьевну, мыла ее. Однажды она четыре дня не могла попасть в квартиру, потому что Грякалов ушел куда-то и закрыл дверь. Ее взламывали при помощи полиции, все это зафиксировано. Кроме того, оплачивала коммунальные услуги тоже соцработник из пенсии Екатерины Леонтьевны. То есть ни о каком иждивении или участии Грякалова в судьбе квартиры говорить не приходится", — аргументирует Быкова.

© Фото : представлено Ириной Чернецовой Вещи Алексея Грякалова © Фото : представлено Ириной Чернецовой Вещи Алексея Грякалова

Кроме того, уверяет она, пенсионер знал о существовании завещания на племянницу. Более того, в 2006 году он лично написал отказ от претензий на наследство (предоставить документы Быкова оперативно не смогла, сославшись на то, что они находятся у племянницы Екатерины Леонтьевны): "Я ему объяснила, что перспектив у дела нет, что он не выиграет суд. И он сам отказался даже госпошлину платить, поняв, что шансов нет. Сейчас в соцсетях пишут, мол, старика выселили в никуда. Однако у него есть жилье — 39 квадратных метров почти в центре Массандры. Да, может быть, там не очень хорошие условия. Но ведь они с братом сами виноваты, что захламили дом, не провели водопровод, не платили по счетам".

Нашлось объяснение у юриста и для столь стремительной продажи квартиры: "Вступившая в наследство племянница живет на Украине, поездки в Крым могут иметь для нее последствия. Именно поэтому после присоединения полуострова к России они не навещали Екатерину Леонтьевну. Но всегда созванивались, обменивались письмами. Квартиру они продали по минимальной цене (всего за миллион рублей) первому откликнувшемуся покупателю. К слову, предлагали купить ее и Грякалову, и его соседке. Но те отказались".

На вопрос, откуда у 82-летнего пенсионера миллион, Быкова заявила, что "деньги у него есть".

Себя она считает жертвой клеветы со стороны соседки — той самой Людмилы Трухачевой. "Она не раз предлагала тете Кате оформить пожизненную ренту, хотела после смерти стариков забрать квартиру себе. Теперь же манипулирует дедом и строчит заявления против меня".

Единственное, что не смогла объяснить Быкова, — зачем она с таким упорством пыталась выселить из квартиры своего доверителя и вместе с сомнительного вида мужчинами пыталась взломать его дверь (видео выложено в местных пабликах). А также почему, раз не видела перспектив у этого дела, так долго не возвращала старику документы на квартиру.