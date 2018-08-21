В Подмосковье более 50 тысяч жителей обратились в Центры здоровья

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Московской области работают 36 Центров здоровья, из них 28 центров специализируются на лечении взрослого населения, восемь — детей.

Более 50 человек обратились за первичной консультацией в подмосковные центры здоровья в 2018 году, из них порядка 9,2 тысячи — дети, сообщил телеканал "360".

По итогам обследования, у 73% пациентов выявлены факторы риска неинфекционных заболеваний, в Центрах здоровья для детей — у 48% обратившихся.

Пациенты, у которых выявили факторы риска, направляются в школы здоровья. Там их обучают профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового образа жизни. Таким образом за семь месяцев обучение прошли более 50 тысяч человек, отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков.

Он добавил, что наряду с обращениями в Центры здоровья, важно проходить диспансеризацию для выявления заболеваний на ранних стадиях. С начала года плановое обследование прошли более 746 тысяч жителей Московской области.

В Центры здоровья Подмосковья может обратиться гражданин, прикрепленный к медорганизации, на базе которой работает этот центр. Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Специалисты учреждения проводят комплексное обследование и дают бесплатные консультации по сохранению и укреплению здоровья.