В Дубне выделили два участка земли для многодетных семей

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Участки 10-15 соток в районе Юркино получат 383 многодетные семьи Дубны.

Участки площадью 10-15 соток получат 383 дубненские многодетные семьи в районе Юркино. Их предоставят за счет переданных правительством Подмосковья земель. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу регионального Минимущества Андрея Аверкиева.

По словам министра, всего в Дубне по закону Московской области о бесплатном предоставлении участков многодетным семьям их должны получить 507 семей, которые состоят на учете. На данный момент землей обеспечены 73 из них.

Аревкиев отметил, что правительство региона передало под эти цели два участка земли в районе Юркино. Их общая площадь составила 71 гектар. 15,6 гектара из них отведено под инфраструктуру.

"Данная земля позволит обеспечить 383 многодетные семьи участками 10-15 соток, на которых они смогут построить дома", — заявил глава подмосковного Минимущества. Планируется также построить детский сад на 125 мест, ТЦ, ФАП, спортивную и детскую площадки.

Переданную землю уже разделили на участки. Владельцев определят путем жеребьевки. Она состоится 25 августа.