Опрос показал, как россияне относятся к декриминализации побоев в семье

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Больше половины россиян (55%) отрицательно относятся к декриминализации побоев в семье, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

В 2017 году президент Владимир Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье. Проект документа был подготовлен рядом депутатов и сенаторов, в том числе Еленой Мизулиной, после того как в июле 2016 года был принят другой закон, установивший уголовную ответственность за побои членов семей и близких лиц. По словам Мизулиной, прежний закон позволял наказывать лишением свободы до двух лет лишь за "шлепок в семье". При этом ответственность за нанесение побоев без вреда для здоровья постороннему человеку была не такой серьезной, добавляла сенатор.

Респондентам был задан вопрос: "Ранее за семейные побои было предусмотрено уголовное наказание. Однако год назад законодательство изменили, и сейчас семейные побои расцениваются не как уголовное преступление, а как административное правонарушение, за которое, как правило, выписывают штраф. Вы лично относитесь к этому изменению положительно или отрицательно?".

Вариант "отрицательно" выбрали 55% респондентов, вариант "положительно" — 25%, затруднились ответить 21% россиян.

При этом в 2016 году, говоря о своем отношении к соответствующему предложению по изменению законодательства, 44% выбрали ответ "отрицательно", "положительно" — 23%, а затруднились ответить 34%.

Опрос "ФОМнибус", посвященный проблеме рукоприкладства в семье, проводился 11–12 августа в 104 населенных пунктах 53 регионов России, в нем приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.