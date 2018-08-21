Путин подписал указ о госнаградах для ряда журналистов Первого канала

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил заведующую региональным бюро "Первого канала" в США Жанну Агалакову, а также ведущего "Первого канала" Виталия Елисеева Орденом Дружбы.

Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"За большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю добросовестную работу наградить: Агалакову Жанну Леонидовну — заведующую региональным бюро в США (Нью-Йорк) отдела российской и зарубежной корреспондентской сети службы эфира дирекции информационных программ АО "Первый канал"… Елисеева Виталия Борисовича — ведущего программ… АО "Первый канал" (город Москва)… Орденом Дружбы", — говорится в документе.

Также данным указом Путин наградил режиссера-консультанта отдела оперативного видеомонтажа "Первого канала" Калерию Кислову медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Согласно документу, Орденом Дружбы также награждены два комментатора телеканала. Еще ряд сотрудников "Первого канала" удостоились медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой и второй степени. В частности, президент наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени заведующего регионального бюро в Германии Ивана Благого.