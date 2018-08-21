МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста", соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить памятную медаль "За строительство Крымского моста", — говорится в документе.

Также распоряжением утверждаются положение, описание и рисунок, а также образец бланка грамоты к памятной медали.

Кроме того, Путин распорядился выделить из резервного фонда президента РФ более 27,8 миллиона рублей на изготовление медалей, капсул, футляров и бланков грамот к наградам.

В документе отмечается, что медаль вручается не только россиянам и организациям РФ, но и иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство Крымского моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, проектированию и иным работам, связанным с сооружением моста.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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