Эксперт оценил рассекреченные документы о покушении на Ленина

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Опубликованные на сайте Президентской библиотеки документы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина не дают точного объяснения событиям, произошедшим на заводе Михельсона в Москве 100 лет назад, так как в них отсутствуют основные протоколы, считает эксперт-криминалист на пенсии Леонид Раев.

Ранее Президентская библиотека имени Ельцина опубликовала на своем портале подлинные материалы уголовного дела о покушении на Владимира Ленина, в которого 30 августа 1918 года стреляла анархистка Фанни Каплан.

По словам эксперта, уголовное дело должно было бы содержать материалы, касающиеся покушения на убийство, такие как осмотр места происшествия, допрос подозреваемой (Каплан), допрос очевидцев, медицинское освидетельствование Каплан, тогда как в опубликованных материалах все эти протоколы отсутствуют.

"Кроме того, если речь идет об опубликовании всех материалов дела, то не был проведен и эксперимент на способность Каплан стрелять", — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на отсутствие в документах протокола изъятия оружия, пуль и гильз.

"Следственный эксперимент (в материалах дела он назван "Инсценировка") проведен без подозреваемой, без очевидцев, без "толпы" в которую попадали пули и гильзы", — отметил собеседник агентства. Кроме того, эксперт обратил внимание на отсутствие протокола задержания Каплан — один свидетель говорит, что помогли дети, крича "Держите, она стреляла в Ленина", другой пишет, что он ее задержал за зонтик и портфель, заподозрив в ней убийцу.

"Все это свидетельство либо некомпетентности работников, проводивших следствие, либо, учитывая важность дела, это могло быть сделано умышленно, и уголовное дело сознательно заполнили бюллетенями о здоровье вождя", — сказал собеседник агентства.