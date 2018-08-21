В Курске предложили устроить выходной в честь победы на Курской дуге

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Губернатор Курской области Александр Михайлов предложил руководителям предприятий, организаций и учреждений региона устроить сотрудникам выходной 23 августа в честь празднования 75-летия победы СССР в битве на Курской дуге, сообщила областная администрация.

Губернатор направил руководителям письма, в которых поздравил их с предстоящим праздником.

"В Курске пройдут торжественные мероприятия, посвященные знаменательной дате в истории нашего государства. Прошу объявить 23 августа 2018 года выходным днем в ваших организациях и приглашаю всех принять участие в праздничных мероприятиях", — написал Михайлов.

Юбилей победы советских войск в сражении на Курской дуге отметят в Курске 23 августа. Одним из главных событий праздника станет военный парад на проспекте Победы, возглавляемый легендарным танком Т-34. Всего в параде примут участие более 1,5 тысячи военнослужащих и 78 единиц военной техники, стоящей на вооружении соединений и воинских частей общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) и войск Курского военного гарнизона.