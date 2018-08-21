Москалькова призвала пересмотреть закон о наказании за репосты

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что нужно провести пленум Верховного суда и пересмотреть закон об уголовной ответственности за лайки и репосты в соцсетях.

"Сегодня нужно уже промониторить практику, возможно, провести пленум Верховного суда, чтобы понять, как можно было бы единообразные на основании пленума дать рекомендации суду, и законодателю, видимо, настало время пересмотреть фабулу, сам состав преступления", — сказала Москалькова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", комментируя обращение Mail.Ru о возможности пересмотра статьи об ответственности за экстремизм в интернете.