Москалькова рассказала о состоянии Сенцова

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Консилиум врачей прошел у украинца Олега Сенцова, его состояние на сегодняшний день удовлетворительное, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Вчера у Сенцова был проведен консилиум врачей, где собирались врачи и ФСИН, и городской больницы Салехарда и определяли, каково его состояние на сегодняшний день. На сегодняшний день — удовлетворительное: он передвигается, встает, получает дальше питание (смеси)", — сказала Москалькова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к десяти годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, получили по семь лет заключения. В середине мая Олег Сенцов объявил голодовку.