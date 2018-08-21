"Трезвая Россия" попросила Роспотребнадзор навсегда запретить "боярышник"

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Федеральный проект "Трезвая Россия" обратился в Роспотребнадзор с просьбой проработать механизм бессрочного запрета производства и продажи спиртосодержащей непищевой продукции в стране, сообщил РИА Новости руководитель движения Султан Хамзаев.

Ранее Роспотребнадзор заявил о сокращении смертности россиян от случайного отравления алкоголем на 20% после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщается на сайте ведомства.

"Мы написали в Роспотребнадзор обращение, чтобы они отработали механизм полного запрета такого рода квазилекарств", — сказал РИА Новости Хамзаев.

По его словам, "Трезвая Россия" добивается полного запрета продажи непищевой алкопродукции более трёх лет, за это время россияне "стали свидетелями чудовищных случаев массового отравления пресловутым "боярышником" и других алкоядов".

"Даже частичный запрет привёл к положительной динамике. Уверен, в России должен быть полный запрет на производство и реализацию квазилекарств, а по факту — дешевого пойла", — добавил Хамзаев.

После того, как в декабре 2016 — январе 2017 году в Иркутской области от отравления концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый, погибли 76 человек, Роспотребнадзор приостановил продажу непищевой продукции с содержанием этилового спирта. Запрет несколько раз продлевался, в том числе в апреле сроком на полгода.