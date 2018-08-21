Кудрин призвал добиваться роста пенсии до 70% от зарплаты

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Благодаря повышению пенсионного возраста реальные пенсии россиян к 2035 году вырастут на четверть, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

При этом он отметил, что в перспективе власти должны ставить задачу достижения величины пенсий в 70% от заработка.

"Не так быстро, как хотелось бы, даже в этих условиях, на десять процентов всего к 2024 году и на 25% — к 2035 году", — сказал Кудрин во время слушаний в Госдуме.

"Я считаю, что наша задача сегодня — ставить задачу роста пенсий в реальном выражении минимум на четверть или впоследствии на треть, при этом доводя коэффициент замещения в соответствии со стандартами Международной организации труда до 40%. И тут я скажу, что, конечно, и 40% не являются конечной целью", — добавил он.

Экономист напомнил, что выступал против заморозки обязательной накопительной части. По его словам, сегодня при полном стаже добавка была бы до 15% в плюс в коэффициенте замещения от заработной платы.

"С учетом добровольной составляющей во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработка при выходе на пенсию. Нам тоже нужно ставить эту задачу", — также сказал Кудрин.

Он подчеркнул, что если сейчас не повысить пенсионный возраст, то придется перечеркнуть эти цели.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно. Прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о его повышении обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого объясняется выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.