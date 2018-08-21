Юрист оценил идею о вознаграждении за помощь полиции

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Предложение МВД платить за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, которые их совершили, может принести пользу, несмотря на то что сам проект оставляет еще ряд вопросов, считает судебный юрист Натан Будовниц.

Ранее сообщалось, что полиция может начать платить деньги за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, которые их совершили. Соответствующий проект приказа МВД опубликован на сайте Garant.ru

Согласно проекту, сумма вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя или заместителя территориального органа МВД, до 3 миллионов рублей — по решению заместителя министра МВД, свыше 3 миллионов рублей — по решению министра.

"Эта инициатива вполне может быть рабочей и даже принести пользу. Лично я ничего не вижу плохого в том, что граждане будут помогать правоохранительным органам ловить людей, объявленных в розыск по преступлениям. Общественный контроль полезен. Главное, чтобы здесь не было перегибов, и сообщения были актуальными. Но это можно понять только опытным путем", — сказал РИА Новости Будовниц.

По его словам, часто некоторые законопроекты дорабатываются, уже когда становятся законами или локальными правовыми актами.

"Но этот проект можно было бы доработать. Остается вопрос: каким образом будет распределяться вознаграждение, если о преступлении сообщили несколько человек, и как это будет определяться. Если осуществлены два звонка в одно и то же время, вплоть до минуты. Такое совпадение можно предположить, особенно если будет общий многоканальный телефон", — сказал Будовниц.